В Институте СНГ объяснили слова Лукашнко о «приватизации Победы» Россией 

Владимир Жарихин в эфире НСН заявил, что президент Белоруссии «немножко ссорится с Россией», чтобы понравиться Европе.
Россия делает попытки «приватизировать» Победу в Великой Отечественной войне в рамках «исторического сепаратизма». Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Он подчеркнул, что знает, «откуда пошла эта дележка» и крайне негативно относится к заявлениям, что кто-то завоевал эту Победу в одиночку.
Замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН объяснил, что заявления Лукашенко о Победе продиктовано его желанием понравиться Западу.
«Лукашенко сейчас пытается занять место арбитра и посредника в намечающемся потеплении между ЕС и Россией. Поэтому он дает ЕС сигнал: «Я — свой! Видите, я даже с Россией слегка ссорюсь, поэтому меня можно использовать в качестве посредника». Ему кажется, что таким образом ему будет легче занять эту, с его точки зрения, выгодную позицию. Потому что вслед за посреднической ролью в политике он надеется получить экономические дивиденды с обеих сторон», — заявил собеседник агентства.
Жарихин добавил, что в Европе Лукашенко и все его приемы знают уже много лет, поэтому вряд ли будут учитывать эти высказывания.
Зато речь белорусского лидера не осталась незамеченной у интернет-пользователей. В Twitter люди отмечали, что «Батька в своем репертуаре», а также иронизировали: «И тут Остапа понесло… Где-то мы уже это слышали».
Действительно, аналогичные обвинения в «присвоении Победы» ранее высказывал в адрес России депутат Верховной рады Украины «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. По его словам, «борьбу с нацизмом антигитлеровская коалиция начала с 1939 года, а закончилась Вторая мировая война не 9 мая, а в августе 45-го подписанием капитуляции Японии», пишет Газета.ру
Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН отмечал, что «Белоруссия старательно дистанцируется от праздничных форматов, идет привычным путем импортозамещения и лепит на придуманные в России акции и символы свои собственные, белорусские наклейки».