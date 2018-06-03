В Институте СНГ объяснили слова Лукашнко о «приватизации Победы» Россией

Россия делает попытки «приватизировать» Победу в Великой Отечественной войне в рамках «исторического сепаратизма». Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Он подчеркнул, что знает, «откуда пошла эта дележка» и крайне негативно относится к заявлениям, что кто-то завоевал эту Победу в одиночку.

Замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН объяснил, что заявления Лукашенко о Победе продиктовано его желанием понравиться Западу.

«Лукашенко сейчас пытается занять место арбитра и посредника в намечающемся потеплении между ЕС и Россией. Поэтому он дает ЕС сигнал: «Я — свой! Видите, я даже с Россией слегка ссорюсь, поэтому меня можно использовать в качестве посредника». Ему кажется, что таким образом ему будет легче занять эту, с его точки зрения, выгодную позицию. Потому что вслед за посреднической ролью в политике он надеется получить экономические дивиденды с обеих сторон», — заявил собеседник агентства.

Жарихин добавил, что в Европе Лукашенко и все его приемы знают уже много лет, поэтому вряд ли будут учитывать эти высказывания.

Зато речь белорусского лидера не осталась незамеченной у интернет-пользователей. В Twitter люди отмечали, что «Батька в своем репертуаре», а также иронизировали: «И тут Остапа понесло… Где-то мы уже это слышали».