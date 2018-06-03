Республика Беларусь планирует закупать нижегородские автомобили

Республика Беларусь выразила готовность напрямую покупать нижегородские автомобили. Соответствующие намерения были высказаны в ходе Белорусского промышленного форума в Минске

Предприятия Витебска и Минска сообщили о заинтересованности в расширении сотрудничества с Нижегородской областью . Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

По ее словам, планируется наладить поставки в Нижегородскую область сельскохозяйственной техники и организовать прямые закупки автомобилей «ГАЗель». Как сообщила Гусева, договоренностям во многом способствовала деятельность представительства нашего региона в Республике Беларусь во главе с его руководителем Сергеем Петровым

С 29 мая по 1 июня делегация посетила 21-ю международную специализированную выставку «ТехИнноПром» в Минске. На выставке была организована экспозиция продукции нижегородских предприятий. Планируется, что представители белорусской стороны посетят Нижегородскую область для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества.

Фото: udmtv.ru