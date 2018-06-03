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Республика Беларусь планирует закупать нижегородские автомобили
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Республика Беларусь планирует закупать нижегородские автомобили 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Республика Беларусь выразила готовность напрямую покупать нижегородские автомобили. Соответствующие намерения были высказаны в ходе Белорусского промышленного форума в Минске
Предприятия Витебска и Минска сообщили о заинтересованности в расширении сотрудничества с Нижегородской областью. Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
По ее словам, планируется наладить поставки в Нижегородскую область сельскохозяйственной техники и организовать прямые закупки автомобилей «ГАЗель». Как сообщила Гусева, договоренностям во многом способствовала деятельность представительства нашего региона в Республике Беларусь во главе с его руководителем Сергеем Петровым.
С 29 мая по 1 июня делегация посетила 21-ю международную специализированную выставку «ТехИнноПром» в Минске. На выставке была организована экспозиция продукции нижегородских предприятий. Планируется, что представители белорусской стороны посетят Нижегородскую область для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества.
Фото: udmtv.ru
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