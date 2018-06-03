Лукашенко «разоблачил» Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал проявляющиеся — по его словам — в России попытки «приватизировать» победу в Великой Отечественной войне в рамках «исторического сепаратизма». Он также подверг обструкции негативные отзывы по поводу проведения Минском своей акции памяти — «Беларусь помнит». Политологи отмечают, что Белоруссия в последнее время старательно дистанцируется от российских праздничных форматов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего посещения Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» рассказал про «исторический сепаратизм», который, по его словам, проявляется в России в отношении победы в Великой Отечественной войне.

«В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему.

Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу.

Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен… Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Белоруссия — это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей», — сказал глава государства.

По его словам, Брестская крепость является общей святыней для многих народов, отметил президент, говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

«Нам делить Победу — это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что порой уже появляются и неоднозначные отзывы по поводу проведения Минском соответствующих праздников и их традиций.

«Я просто хочу сказать об этом, а в России и других странах пусть люди судят: акция «Беларусь помнит». У нас в Советском Союзе были эти шествия.

Во время «националистического угара» в Белоруссии в начале 90-х все это было забыто, но потом восстановлено по просьбе ветеранов. Люди шли с портретами погибших, национальными красно-зелеными флагами и ленточками. Тогда еще и «Бессмертного полка» не было. Он появился позже. Так нам что сейчас, перечеркнуть нашу традицию, выбросить наши красно-зеленые ленточки и бежать за кем-то?», — заявил президент Белоруссии.

«Прежде надо разобраться, но я не думаю, что они не разбираются. В этом причина другая — все отмести, вот мы — герои, победители. Так нельзя. Победил советский народ! И приватизации быть не должно», — сказал Лукашенко.

Политик также подчеркнул, что в Белоруссии в День Победы 9 мая в юбилейные даты принято проводить военные парады. В остальные годы парад проводится 3 июля — в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, что символизирует и освобождение страны в целом. Эта же дата на референдуме была утверждена в качестве Дня независимости.

Президент также подчеркнул, что всегда при проведении официальных праздничных мероприятий на 9 Мая старается учитывать желание ветеранов, других граждан иметь возможность увидеть трансляцию и парада на Красной площади в Москве , чтобы время их проведения не совпадало.

«Так за что вы нас упрекаете — за то, что мы всей страной смотрим на Красной площади парад? Недоумки.

Не знают ситуации или не интересуются. Но, мне кажется, нарочно это делают. Это все под предлогом приватизировать победу. Нельзя этого делать. Я это говорю в этих стенах, где погибли все. Это объединяющая Победа», — заключил Лукашенко.

В День Победы в нынешнем году в Минске прошла многотысячная акция «Бессмертный полк». За несколько дней до этого власти белорусской столицы отказали организаторам в ее проведении, однако в последний момент передумали и дали разрешение, передает ФАН.

Шествие стартовало на площади Якуба Коласа в центре города. Участники акции принесли с собой портреты родственников, защищавших Белоруссию от фашистских захватчиков. По ходу движения они поздравляли всех прохожих с Днем Победы, пели «Катюшу» и «Священную войну». Завершилась акция на площади Победы, где «Бессмертный полк» присоединился к другой акции «Беларусь помнит».

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский отметил, что власти страны старательно дистанцируются от российских праздничных форматов. Похожая ситуация, по словам эксперта, сложилась и с гвардейской (георгиевской) лентой, передает НСН.

«Белорусы идут привычным путем импортозамещения. Лепят на придуманные в России символы и массовые акции свои собственные, белорусские наклейки.

И вроде бы, таким образом, демонстрируют некую квазиавтономность. Я говорю «квази», потому что простые люди, да и низовой белорусский идеологический аппарат не заморачивается по поводу поиска различий между белорусами и россиянами в контексте Великой Отечественной войны», — пояснил аналитик.

Он добавил, что Минск последние несколько лет находится в этой связи на идеологическом распутье.

«Белорусское руководство наверху мечется, не зная, то ли ему все еще портреты героев Великой Отечественной брать на День Победы, то ли уже портреты белорусских полицаев искать в архивах местного КГБ», — сказал политолог.

Впрочем, Зимовский со скепсисом оценил празднование Белоруссией Дня Победы в июле.

«Идеологически это выглядит солидно, но слишком уж глупо. А в военном смысле это выглядит нелепо, хотя бы потому, что Минск пал на пятый день войны», — заключил эксперт.