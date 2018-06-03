Уралов рассказал, почему растет внешний долг Узбекистана

«С приход к власти в нового президента ( Шавката Мирзиёева — ред.) Узбекистан очень сильно либерализовал не только внутренний рынок, но и международную торговлю», — заявил Уралов Sputnik Узбекистан.

Уралов\: Узбекистан открыл ворота и поэтому задолженность растет

Так, подчеркнул эксперт, республика более интегрировалась в международную экономику.

"Международные корпорации стали привлекать капитал — Узбекистан славится своей дешевой рабочей силой и высокой степенью интеграции с Китаем ", — добавил он.

Задолженность Узбекистана растет, потому что сейчас «открыл ворота». Однако, отмечает Уралов, страшна не сама задолженность, а то, какую нишу займет Узбекистан в глобальном рынке.