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Уралов рассказал, почему растет внешний долг Узбекистана
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Уралов рассказал, почему растет внешний долг Узбекистана 

Sputnik Таджикистан 2 часа назад
Фото: Sputnik Таджикистан
«С приход к власти в нового президента (Шавката Мирзиёева — ред.) Узбекистан очень сильно либерализовал не только внутренний рынок, но и международную торговлю», — заявил Уралов Sputnik Узбекистан.
Уралов\: Узбекистан открыл ворота и поэтому задолженность растет
Так, подчеркнул эксперт, республика более интегрировалась в международную экономику.
"Международные корпорации стали привлекать капитал — Узбекистан славится своей дешевой рабочей силой и высокой степенью интеграции с Китаем", — добавил он.
Задолженность Узбекистана растет, потому что сейчас «открыл ворота». Однако, отмечает Уралов, страшна не сама задолженность, а то, какую нишу займет Узбекистан в глобальном рынке.
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