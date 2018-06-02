В ООН представили информацию по обеспечению трудовых прав граждан Узбекистана 

Ташкент, 2 июня /Синьхуа/ — В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в качестве официального документа 72-й сессии Генеральной Ассамблеи распространена информация на шести официальных языках ООН о принимаемых в Узбекистане мерах по обеспечению трудовых прав граждан, сообщило сегодня информагентство Жахон.
В документе отмечается, что национальная правовая база защиты гарантированных трудовых прав граждан Узбекистана создана на основе принципов и норм международного стандарта.
Узбекистан ратифицировал 14 конвенций Международной организации труда /МОТ/, в том числе предусматривающие недопущение детского и принудительного труда. —0—