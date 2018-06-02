В ООН представили информацию по обеспечению трудовых прав граждан Узбекистана

В документе отмечается, что национальная правовая база защиты гарантированных трудовых прав граждан Узбекистана создана на основе принципов и норм международного стандарта.

Узбекистан ратифицировал 14 конвенций Международной организации труда /МОТ/, в том числе предусматривающие недопущение детского и принудительного труда. —0—