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В ООН представили информацию по обеспечению трудовых прав граждан Узбекистана
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В ООН представили информацию по обеспечению трудовых прав граждан Узбекистана 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ташкент, 2 июня /Синьхуа/ — В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в качестве официального документа 72-й сессии Генеральной Ассамблеи распространена информация на шести официальных языках ООН о принимаемых в Узбекистане мерах по обеспечению трудовых прав граждан, сообщило сегодня информагентство Жахон.
В документе отмечается, что национальная правовая база защиты гарантированных трудовых прав граждан Узбекистана создана на основе принципов и норм международного стандарта.
Узбекистан ратифицировал 14 конвенций Международной организации труда /МОТ/, в том числе предусматривающие недопущение детского и принудительного труда. —0—
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