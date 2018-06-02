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В 50 районах Белоруссии запретили посещать леса
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В 50 районах Белоруссии запретили посещать леса 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Rich Pedroncelli/AP
Более чем в 50 районах Белоруссии запретили посещение лесов в связи с пожарной опасностью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министерство лесного хозяйства страны.
"В Белоруссии массово закрываются леса для посещения. Причина — высокий класс пожарной опасности по условиям погоды. По состоянию на 2 июня ограничительные меры действуют более чем в 50 районах Гомельской, Брестской, Гродненской и Витебской областей", — пояснили в ведомстве.
Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в том числе для прогулок, отдыха на природе), а также въезд транспорта, за исключением служебного.
Ранее врио губернатора Приморья снял противопожарный режим в регионе.
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