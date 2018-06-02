Статья «Ленты.ру» вызвала недовольство Лукашенко

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Лукашенко раскритиковал «Ленту.ру» за обвинения в переписывании истории 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал «Ленту.ру» за статью о переписывании в республике истории Великой Отечественной войны. Стенограмму выступления главы государства во время памятного мероприятия в Брестской крепости приводит информационное агентство БЕЛТА.
Лукашенко прямо не назвал издание, однако по контексту было понятно, что он говорил именно о публикации «Батькина победа» на «Ленте.ру», которая вышла 30 мая. По выражению белорусского президента, в других СМИ «союзников» данная тема не поднималась.
«В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу», — ответил Лукашенко на обвинения в адрес Белоруссии в историческом сепаратизме.
В статье речь шла о формировании в республике своего собственного культа Победы, с собственными датами традициями и символикой, а также о том, какие перегибы случаются из-за этого. Так, например, памятная акция «Бессмертный полк» в Белоруссии столкнулась с сопротивлением властей. Помимо этого, в стране введен негласный запрет на георгиевскую ленту, и есть альтернативный День Победы — 3 июля.
«Чего здесь страдать? Прежде надо разобраться, но я не думаю, что они не разбираются. В этом причина другая — все отмести, вот мы — герои, победители. Так нельзя. Победил советский народ! И приватизации быть не должно», — добавил белорусский президент.
Лукашенко прокомментировал и появление в стране своего национального Дня Победы 3 июля в противовес традиционному 9 мая. По его словам, в республике парад проводится 3 июля — в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, что символизирует и освобождение Белоруссии в целом, а в День Победы парад проводится только в юбилейные даты.
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