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В Армении обсуждают перспективы расширения ЕАЭС
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В Армении обсуждают перспективы расширения ЕАЭС 

Мир24 33 минуты назад
Перспективы сотрудничества ЕАЭС с остальным миром обсуждают в Армении. Там стартовал бизнес-форум «Евразийский экономический союз: Армения — сотрудничество», передает «МИР 24».
«Одним из наиболее важных вопросов является консолидация экономик, выступить общими силами вокруг единой идеи. Такие встречи устраивает Торгово-промышленная палата Республики Армения и уже в который раз объединяет страны Евразийского экономического союза в целях обсуждения возможности сотрудничества не только с пятью странами, но также и для выявления общего потенциала. Очень важно, чтобы развивались не только торговые отношения между странами-участницами ЕАЭС, но и открывались возможности для привлечения третьих стран», — указал министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян.
В форуме участвуют представители всех стран стран-участниц союза, а также Ирана. Бизнес — конференция продлится три дня.
Впервые бизнес-форум прошел в 2014 году и был посвящен вступлению Армении в Таможенный союз.
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