Пашинян назначил однопартийца своим пресс-секретарем

"Назначить Армана Егояна пресс-секретарем премьер-министра Армении", — говорится в решении Пашиняна, размещенном на сайте кабмина.

Егояну 34 года, он учился на юридическом и историческом факультетах Ереванского госуниверситета, Центрально-Европейском университете в Будапеште . В Европейском колледже в Варшаве получил степень магистра европоведения. Работал в министерстве культуры Армении, Институте археологии и этнографии Национальной академии наук

С 2008 года присоединился к молодежной инициативе «Сейчас», которая проводила акции протеста против властей. Является членом возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор».

Также помощником премьера назначен Наири Саркисян , а заместителем руководителя аппарата главы правительства — Саркис Ханданян.