Лукашенко пожаловался на недоумков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике попытки фальсифицировать историю Великой Отечественной войны. Как заявил он в субботу в ходе рабочей поездки в Брест, в последнее время появилась тенденция «приватизировать» победу в этой войне, что удивительно, в России . «Как будто не было на войне других: белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен. Весь Советский Союз воевал», — цитирует слова Лукашенко "Интерфакс" . «Нам делить Победу — это лить воду на мельницу наших соперников и противников», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также напомнил об упреке, озвученном одним из информационных ресурсов, что Белоруссии якобы есть своя победа — 3 июля (день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, что символизирует и освобождение Белоруссии в целом; эта же дата на референдуме была утверждена в качестве Дня Независимости республики). В это связи президент отметил, что в юбилейные даты в стране принято проводить военные парады в День Победы — 9 мая. В остальные же годы парад проводится 3 июля.

По его словам, 9 мая ветераны, а также другие граждане Белоруссии хотят иметь возможность увидеть трансляцию и парада на Красной площади в Москве

"Так за что вы нас упрекаете — за то, что мы всей страной смотрим на Красной площади парад? Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются", — заявил Лукашенко.

Вместе с тем он высказал догадку, что это делается нарочно, под предлогом того, чтобы «приватизировать» победу. «Это объединяющая Победа», — продолжил президент Белоруссии.

Лукашенко в субботу посетил Брестскую крепость, где возложил цветы к Вечному огню.

Ранее президент Белоруссии назвал бандитскими действия своего помощника-инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, который 30 мая был задержан при получении взятки в 200 тысяч долларов.