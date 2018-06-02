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«Это их судьба»: Лукашенко анонсировал новые посадки высокопоставленных взяточников
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«Это их судьба»: Лукашенко анонсировал новые посадки высокопоставленных взяточников 

360tv.ru 1 час назад
Вскоре будут опубликованы новые дела о фактах коррупции среди белорусских чиновников. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщило БТА «Белта».
«Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят в следственном изоляторе. Сейчас готовим материалы для того, чтобы сообщить СМИ, а вы ознакомили с этим общественность», — заявил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, чем выше на вертикали власти находились коррумпированные чиновники, тем серьезнее изберут приговор, особенно те, кто «носит тяжелые погоны».
«Постоянно предупреждаю, но это их судьба. Поэтому удивляться не надо. Со всеми будет то же самое, если будет обнаружено», — предупредил глава Белоруссии.
В среду, 30 мая, КГБ республики задержал помощника президента Сергея Ровнейко при получении взятки в 200 тысяч долларов. Чиновник подозревается в вымогательстве и получении взяток от бизнесменов и коммерческих организаций. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
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