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Лукашенко прокомментировал задержание своего помощника
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Лукашенко прокомментировал задержание своего помощника 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его экс-помощник Сергей Ровнейко, задержанный за взятки, вел себя как «самый настоящий бандит».
«Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, (Ровнейко) как барчук (себя вел). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило», — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что Ровнейко попал в поле зрения оперативных подразделений более полутора лет назад из-за декларации о доходах, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Белта».
«Когда изучение (декларации — прим. ВЗГЛЯД) шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить», — отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии имеет уполномоченных представителей по всем шести областям Белоруссии и Минску, которые называются помощниками-инспекторами. Они отвечают за развитие конкретных регионов.
Ранее сообщалось, что помощник президента Белоруссии Сергей Ровнейко был задержан с поличным при получении взятки в 200 тыс. долларов.
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