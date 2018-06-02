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«Вел себя как настоящий бандит»
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Лукашенко рассказал о «бандитском» поведении его задержанного помощника 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его помощник — инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко «вёл себя как настоящий бандит». Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, Ровнейко «попал в поле зрения» более полутора лет назад.
«Скажу откровенно, тут прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка», — заявил белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что «обычный чиновник и его семья не могут так жить». По его словам, Ровнейко «вёл себя как барчук» при общении с бизнесменами.
«Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вёл себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило», — сказал он.
Президент Белоруссии заявил, что, когда ему об этом доложили, то он заявил о необходимости выявить факт, подтверждающий противоправную деятельность Ровнейко.
«Прошло определенное время — $200 тыс. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках», — отметил Лукашенко, добавив, что лично санкционировал операцию.
Ранее стало известно, что Ровнейко был задержан при получении взятки.
RT на русском: последние новости
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