Лукашенко заявил о нагнетании силового противостояния у белорусских границ 

МИНСК, 2 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в современном мире по-прежнему тревожная и непредсказуемая, нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей республики.
"Сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо, военное противоборство происходит практически на всех континентах. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси", — цитирует в субботу президента его пресс-служба.
По словам Лукашенко, непростая международная обстановка и опасность террористических актов заставляют «непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов». «Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности», — считает глава государства.
Он обратил внимание, что, находясь на ключевых транзитных путях, соединяющих Север и Юг, Европу и Азию, Белоруссия «является надежным партнером многих государств в предупреждении и пресечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов».
Лукашенко отметил, что военнослужащим республики удалось значительно снизить наплыв нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. «Систематически на границе выявляются лица, находящиеся в международном розыске. Совместно с другими правоохранительными органами регулярно вскрываются каналы наркотрафика», — констатировал президент.
Он также добавил, что для повышения боеспособности и мобильности погранвойска страны оснащаются новейшими образцами техники и вооружения.