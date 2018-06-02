Ещё
Лукашенко заявил о нагнетании силового противостояния у белорусских границ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко заявил о нагнетании силового противостояния у белорусских границ 

РИА Новости 53 минуты назад
МИНСК, 2 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в современном мире по-прежнему тревожная и непредсказуемая, нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей республики.
"Сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо, военное противоборство происходит практически на всех континентах. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси", — цитирует в субботу президента его пресс-служба.
По словам Лукашенко, непростая международная обстановка и опасность террористических актов заставляют «непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов». «Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности», — считает глава государства.
Он обратил внимание, что, находясь на ключевых транзитных путях, соединяющих Север и Юг, Европу и Азию, Белоруссия «является надежным партнером многих государств в предупреждении и пресечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов».
Лукашенко отметил, что военнослужащим республики удалось значительно снизить наплыв нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. «Систематически на границе выявляются лица, находящиеся в международном розыске. Совместно с другими правоохранительными органами регулярно вскрываются каналы наркотрафика», — констатировал президент.
Он также добавил, что для повышения боеспособности и мобильности погранвойска страны оснащаются новейшими образцами техники и вооружения.
РИА Новости: последние новости
Лукашенко пригрозил закрыть границу Белоруссии с Россией Лукашенко анонсировал новые коррупционные разоблачения Помощника Лукашенко поймали на получении взятки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе произошло новое ЧП104
Путин — Кадырову: «Плохо работаете»262
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО117
США нанесли новый авиаудар в Сирии120
ФСБ задержала убийцу Деда Хасана63
Видео
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
01:34
Чубайс резко ответил на обвинения по пенсиям
Экономика
00:45
Турецкий дворник спас женщину от избиения мужем
Происшествия Ближний Восток
01:05
США нанесли новый авиаудар в Сирии
Происшествия Ближний Восток
00:08
Падение яркого метеорита попало на видео
В мире Азия
01:19
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»
В мире Политика
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
01:19
В Крыму введут новый штраф
Личный счет Общество
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение