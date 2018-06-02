Пашинян: в Армении инициирован искусственный рост цен на некоторые товары

"Те, кто инициировали искусственный рост цен на товары и хотят доказывать, что незаконность лучше законности, почувствуют на себе всю мощь законности. Давайте бойкотировать воров и коррупционеров", — написал премьер на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

В Армении с 1 июня зафиксирован значительный рост цен на товары первой необходимости. Особенно увеличились цены на сельскохозяйственные продукты — до 20-30%.

30-31 мая Служба национальной безопасности (СНБ) Армении начала проверки в крупных сетях супермаркетов страны. В итоге сотрудники СНБ выяснили, что супермаркеты не выплачивают налоги полностью. После этих проверок в ряде СМИ была опубликована информация о возможном росте цен на некоторые продукты.