Ещё
Пашинян: в Армении инициирован искусственный рост цен на некоторые товары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин — Кадырову: "Плохо работаете"
Путин — Кадырову: "Плохо работаете"

Пашинян: в Армении инициирован искусственный рост цен на некоторые товары 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что рост цен на товары первой необходимости инициорован в республике искуственно.
"Те, кто инициировали искусственный рост цен на товары и хотят доказывать, что незаконность лучше законности, почувствуют на себе всю мощь законности. Давайте бойкотировать воров и коррупционеров", — написал премьер на своей странице в Facebook в пятницу вечером.
В Армении с 1 июня зафиксирован значительный рост цен на товары первой необходимости. Особенно увеличились цены на сельскохозяйственные продукты — до 20-30%.
30-31 мая Служба национальной безопасности (СНБ) Армении начала проверки в крупных сетях супермаркетов страны. В итоге сотрудники СНБ выяснили, что супермаркеты не выплачивают налоги полностью. После этих проверок в ряде СМИ была опубликована информация о возможном росте цен на некоторые продукты.
ТАСС: последние новости
Лукашенко предложил РФ определиться со своим присутствием на границе с Белоруссией В Белоруссии при получении взятки задержали помощника президента по Гродненской области СМИ: Пашиняна могут выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Живёт без связи в кишлаке»: история «ожившего» советского летчика17
Путин — Кадырову: «Плохо работаете»88
«На всех, кроме Рамзана Кадырова, я чихать хотел»55
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»295
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО23
Видео
06:26
«Они хотят слишком много»: когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
01:34
Чубайс резко ответил на обвинения по пенсиям
Экономика
00:08
Падение яркого метеорита попало на видео
В мире Азия
01:19
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»
В мире Политика
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
01:19
В Крыму введут новый штраф
Личный счет Общество
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение