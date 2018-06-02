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«СКА-Хабаровск» приступил к сборам в Белоруссии
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«СКА-Хабаровск» приступил к сборам в Белоруссии 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«СКА-Хабаровск» отправился в Белоруссию в рамках подготовки к сезону-2018/19.
1 июня хабаровская команда провела первое учебно-тренировочное занятие на сборах в Минске, сообщает официальный сайт клуба.
В столице Белоруссии «армейцы» пробудут до 20 июня.
Тренерский штаб команды планирует просмотреть потенциальных новичков и провести 5 контрольных матчей: 6 июня — «Динамо» (Минск, Белоруссия), 10 июня — «Барановичи» (Барановичи, Белоруссия), 13 июня — соперник будет определен позже, 16 июня — соперник будет определён позже, 19 июня — «Балтика» (Калининград).
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