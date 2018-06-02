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Китайская компания ТВЕА сдала в эксплуатацию новую школу на юге Таджикистана
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Путин похвастался своим «Кортежем» перед принцем

Китайская компания ТВЕА сдала в эксплуатацию новую школу на юге Таджикистана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Душанбе, 1 июня /Синьхуа/ — Китайская компания ТВЕА сегодня сдала в эксплуатацию новую школу на юге Таджикистана: среднюю школу № 75 на 1280 учеников. В торжественной церемонии принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Строительные работы длились с 2015 по 2018 годы.
Душанбе, 1 июня /Синьхуа/ — Китайская компания ТВЕА сегодня сдала в эксплуатацию новую школу на юге Таджикистана: среднюю школу № 75 на 1280 учеников. В торжественной церемонии принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Строительные работы длились с 2015 по 2018 годы.
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