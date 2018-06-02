Китайская компания ТВЕА сдала в эксплуатацию новую школу на юге Таджикистана

Душанбе, 1 июня / Синьхуа / — Китайская компания ТВЕА сегодня сдала в эксплуатацию новую школу на юге Таджикистана : среднюю школу № 75 на 1280 учеников. В торжественной церемонии принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Строительные работы длились с 2015 по 2018 годы.

Душанбе, 1 июня /Синьхуа/ — Китайская компания ТВЕА сегодня сдала в эксплуатацию новую школу на юге Таджикистана: среднюю школу № 75 на 1280 учеников. В торжественной церемонии принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Строительные работы длились с 2015 по 2018 годы.