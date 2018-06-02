Н. Назарбаев высказался о задачах сельского хозяйства страны 

Астана, 1 июня /Синьхуа/ — Сельское хозяйство должно обеспечить прорыв в экономике, считает председатель партии «Нур Отан» /"Свет Отечества"/, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Огромные просторы в Северо-Казахстанской области, 1,7 млн гектаров плодороднейших земель пустуют, люди уходят из сел. Я вам открыл рынок Китая, договорился. Открыт рынок Персидского залива, дорога построена, бесконечный рынок мясопродуктов у нашего большого соседа, Россия из Аргентины завозит 700-800 тыс. тонн мяса, а мы тут рядом сидим. Вот она огромная работа для прорыва агропромышленного комплекса", — сказал сегодня здесь Н. Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии «Нур Отан». —0—