Ещё
Саркисян: отношения Армении и России могут быть глубже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саркисян: отношения Армении и России могут быть глубже 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Отношения Армении и России могли бы быть глубже и шире как с культурной, так и с экономической точки зрения, считает президент Армении Армен Саркисян. Такое мнение глава республики выразил в пятницу в интервью телеканалу «Россия 24».
"Я немного неудовлетворен нашими отношениями [с Россией], потому что в моем понимании мы могли бы иметь намного глубже и шире отношения", — сказал он.
"Меня не удовлетворяет, как мы представлены в России, хотя в России живет около 3 млн армян — столько же, сколько в Армении. Община огромная, но качества присутствия нет", — отметил Саркисян, подчеркнув, что речь идет об образовательном и культурном присутствии.
По мнению главы республики, в экономических отношениях с РФ также есть потенциал для развития.
"Меня не удовлетворяет глубина и ширина наших экономических отношений, мы могли бы делать намного больше. Мы могли бы стать реальным партнером Российской Федерации и стран Евразийского пространства в определенных областях — например, в новых технологиях. У нас очень бурно развиваются IT-технологии, потенциал есть", — сказал Саркисян.
Членство в ЕАЭС и отношения с ЕС
По словам Саркисяна, потенциал членства Армении в ЕАЭС также раскрыт недостаточно.
"Мы не полностью еще раскрыли все наши возможности. Нужно еще хорошо поработать, мы еще не показали своим партнерам, что может Армения привнести [в ЕАЭС]. Реально она может стать сильным хорошим партнером евразийского пространства", — считает президент.
Саркисян также подчеркнул, что Армения подписала договор с ЕС и может способствовать улучшению отношений между Евразийским пространством и Европой.
Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Со стороны Армении договор подписал министр иностранных дел Эдвард Налбандян, со стороны ЕС — верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о ратификации соглашения с ЕС 19 апреля 2018 года. На данный момент, по словам замминистра иностранных дел республики Армена Папикяна, Ереван предпринимает активные шаги для ратификации соглашения.
ТАСС: последние новости
Лукашенко предложил РФ определиться со своим присутствием на границе с Белоруссией СМИ: Пашиняна могут выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира В Белоруссии при получении взятки задержали помощника президента по Гродненской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампу не понравилась встреча Лаврова с Ким Чен Ыном139
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина83
Карты Visa перестали работать108
Украину заставят отказаться от абсурдных требований к РФ187
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией720
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение