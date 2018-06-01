Саркисян: отношения Армении и России могут быть глубже

МОСКВА , 1 июня. / ТАСС /. Отношения Армении России могли бы быть глубже и шире как с культурной, так и с экономической точки зрения, считает президент Армении Армен Саркисян . Такое мнение глава республики выразил в пятницу в интервью телеканалу «Россия 24».

"Я немного неудовлетворен нашими отношениями [с Россией], потому что в моем понимании мы могли бы иметь намного глубже и шире отношения", — сказал он.

"Меня не удовлетворяет, как мы представлены в России, хотя в России живет около 3 млн армян — столько же, сколько в Армении. Община огромная, но качества присутствия нет", — отметил Саркисян, подчеркнув, что речь идет об образовательном и культурном присутствии.

По мнению главы республики, в экономических отношениях с РФ также есть потенциал для развития.

"Меня не удовлетворяет глубина и ширина наших экономических отношений, мы могли бы делать намного больше. Мы могли бы стать реальным партнером Российской Федерации и стран Евразийского пространства в определенных областях — например, в новых технологиях. У нас очень бурно развиваются IT-технологии, потенциал есть", — сказал Саркисян.

Членство в ЕАЭС и отношения с ЕС

По словам Саркисяна, потенциал членства Армении в ЕАЭС также раскрыт недостаточно.

"Мы не полностью еще раскрыли все наши возможности. Нужно еще хорошо поработать, мы еще не показали своим партнерам, что может Армения привнести [в ЕАЭС]. Реально она может стать сильным хорошим партнером евразийского пространства", — считает президент.

Саркисян также подчеркнул, что Армения подписала договор с ЕС и может способствовать улучшению отношений между Евразийским пространством и Европой.