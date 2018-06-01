Саркисян: отношения Армении и России могут быть глубже 

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Отношения Армении и России могли бы быть глубже и шире как с культурной, так и с экономической точки зрения, считает президент Армении Армен Саркисян. Такое мнение глава республики выразил в пятницу в интервью телеканалу «Россия 24».
"Я немного неудовлетворен нашими отношениями [с Россией], потому что в моем понимании мы могли бы иметь намного глубже и шире отношения", — сказал он.
"Меня не удовлетворяет, как мы представлены в России, хотя в России живет около 3 млн армян — столько же, сколько в Армении. Община огромная, но качества присутствия нет", — отметил Саркисян, подчеркнув, что речь идет об образовательном и культурном присутствии.
По мнению главы республики, в экономических отношениях с РФ также есть потенциал для развития.
"Меня не удовлетворяет глубина и ширина наших экономических отношений, мы могли бы делать намного больше. Мы могли бы стать реальным партнером Российской Федерации и стран Евразийского пространства в определенных областях — например, в новых технологиях. У нас очень бурно развиваются IT-технологии, потенциал есть", — сказал Саркисян.
По словам Саркисяна, потенциал членства Армении в ЕАЭС также раскрыт недостаточно.
"Мы не полностью еще раскрыли все наши возможности. Нужно еще хорошо поработать, мы еще не показали своим партнерам, что может Армения привнести [в ЕАЭС]. Реально она может стать сильным хорошим партнером евразийского пространства", — считает президент.
Саркисян также подчеркнул, что Армения подписала договор с ЕС и может способствовать улучшению отношений между Евразийским пространством и Европой.
Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Со стороны Армении договор подписал министр иностранных дел Эдвард Налбандян, со стороны ЕС — верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о ратификации соглашения с ЕС 19 апреля 2018 года. На данный момент, по словам замминистра иностранных дел республики Армена Папикяна, Ереван предпринимает активные шаги для ратификации соглашения.