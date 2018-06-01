Премьер-министр Армении утвердил восемь из десяти губернаторов

«Здесь мы имеем дело с политическими договоренностями. Назначение губернаторов осуществляется по итогам обсуждений с политическими силами, вовлеченными в правительство. Решение принято, господа губернаторы, поздравляем вас и желаем плодотворной и эффективной работы на благо Республики Армения и ее народа», — сказал в приветственной речи глава кабмина.

Под конец обсуждений члены кабинета министров поздравили всех детей с их праздником, а главу правительства — с днем рождения.

На 7 июня назначено внеочередное заседание парламента, на котором будут обсуждать программу правительства. Ключевые направления: верховенство закона, национальное единение, обеспечение внешней и внутренней безопасности страны, отказ от коррупции.

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