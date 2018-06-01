Глава МИД Белоруссии обсудил с еврокомиссаром развитие отношений с ЕС

Макей посетил Брюссель 31 мая — 1 июня. Это первый двусторонний визит главы внешнеполитического ведомства Белоруссии в Бельгию с 1995 года.

"Состоялась (в рамках визита в Бельгию — ред.) встреча министра иностранных дел Беларуси с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. На встрече был обсужден весь комплекс вопросов практического взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом по различным отраслевым направлениям включая торговлю, транспорт, энергетику, охрану окружающей среды, стандартизацию, международную техническую помощь и другие", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны обсудили подготовку неформальной встречи министров иностранных дел и глав «цифровых» ведомств «Восточного партнерства» в Минске 21-22 июня 2018 года.

Также «состоялся обмен мнениями о путях дальнейшего развития сотрудничества и придания ему более системного характера в контексте переговоров по приоритетам партнерства между Беларусью и ЕС», добавили в пресс-службе ведомства.