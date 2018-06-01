Глава МИД Белоруссии обсудил с еврокомиссаром развитие отношений с ЕС 

МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил с еврокомиссаром по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом дальнейшее развитие сотрудничества с Евросоюзом и придание ему более системного характера, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Макей посетил Брюссель 31 мая — 1 июня. Это первый двусторонний визит главы внешнеполитического ведомства Белоруссии в Бельгию с 1995 года.
"Состоялась (в рамках визита в Бельгию — ред.) встреча министра иностранных дел Беларуси с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. На встрече был обсужден весь комплекс вопросов практического взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом по различным отраслевым направлениям включая торговлю, транспорт, энергетику, охрану окружающей среды, стандартизацию, международную техническую помощь и другие", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что стороны обсудили подготовку неформальной встречи министров иностранных дел и глав «цифровых» ведомств «Восточного партнерства» в Минске 21-22 июня 2018 года.
Также «состоялся обмен мнениями о путях дальнейшего развития сотрудничества и придания ему более системного характера в контексте переговоров по приоритетам партнерства между Беларусью и ЕС», добавили в пресс-службе ведомства.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер.