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Президент Армении опроверг информацию о создании собственной партии
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Президент Армении опроверг информацию о создании собственной партии 

РИА Новости 48 минут назад
ЕРЕВАН, 1 июн — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян опроверг распространенную армянскими СМИ информацию, что он собирается создавать собственную партию.
Согласно конституции Армении, президент не может быть членом какой-либо партии. Ранее ряд местных СМИ сообщили о планах Саркисяна создать новую политсилу и возглавить ее.
"Это лживые слухи (о создании партии — ред.). Я думаю, что мы еще услышим много фейк-новостей. Если рассуждать логически, то можно понять, что это абсурд. Президент республики должен быть не только беспартийным, но и стоять над всеми партийными и политическими процессами. Только так он сможет выполнять свои обязанности", — сказал Саркисян журналистам.
Национальное собрание Армении 2 марта избрало Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего президента Сержа Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.
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