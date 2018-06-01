Президент Армении опроверг информацию о создании собственной партии

Согласно конституции Армении, президент не может быть членом какой-либо партии. Ранее ряд местных СМИ сообщили о планах Саркисяна создать новую политсилу и возглавить ее.

"Это лживые слухи (о создании партии — ред.). Я думаю, что мы еще услышим много фейк-новостей. Если рассуждать логически, то можно понять, что это абсурд. Президент республики должен быть не только беспартийным, но и стоять над всеми партийными и политическими процессами. Только так он сможет выполнять свои обязанности", — сказал Саркисян журналистам.