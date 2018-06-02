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В Узбекистане издается книга-альбом о вкладе узбекского народа в победу во Второй мировой войне
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В Узбекистане издается книга-альбом о вкладе узбекского народа в победу во Второй мировой войне 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 1 июня /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 31 мая подписал распоряжение об издании книги-альбома о вкладе народов Узбекистана в победу над фашизмом во Второй мировой войне, сообщила сегодня пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Во Второй мировой войне 1941-1945 гг. многонациональный народ Узбекистана внес достойный вклад в победу над фашизмом. Более 1,5 млн узбекистанцев участвовали в войне, из них погибли свыше 500 тыс. человек, около 133 тыс. пропали без вести, 60 тыс. вернулись инвалидами. —0—
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