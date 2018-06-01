Жители Еревана празднуют день рождения Пашиняна

ЕРЕВАН , 1 июн — РИА Новости . Жители столицы Армении в пятницу на центральной площади празднуют день рождения премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.

Пашинян родился 1 июня 1975 года в городе Иджеван на севере страны. Идея отметить день рождения премьера на Площади Республики появилась у пользователей Facebook.

На площади собралась в основном молодежь. Они устроили дискотеку под открытым небом. Музыкальные номера прерываются скандированием «Поздравляем, Никол». Сам виновник торжества на площади пока не появился.