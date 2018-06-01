Кто, если не он: Назарбаев как гарант безопасности Казахстана

Реформы ради стабильности — вовсе не оксюморон, а объективная политическая реальность. Чтобы государство оставалось сильным и только укрепляло свои позиции во всех сферах жизни, приходится делать смелые шаги. Вот и в Казахстане решились на изменения в самых верхах. Президент республики Нурсултан Назарбаев станет пожизненным главой Совбеза РК. Теперь даже если лидер нации сложит свои полномочия главы государства, национальная безопасность Казахстана останется в надежных руках. В тонкостях реформы разобрался корреспондент «МИР 24».

Что за законопроект приняли в Казахстане?

Верхняя палата парламента РК — Сенат — одобрил в заключительном чтении документ «О Совете безопасности». Он не только закрепляет за действующим президентом функции пожизненного руководителя СБ, но и перераспределяет некоторые государственные полномочия внутри страны. Совбез из консультативного органа превращается в серьезную политическую силу, один из институтов исполнительной власти.

Формулировка основной задачи ведомства меняется с «выработки решений и содействия реализации главой государства полномочий по обеспечению нацбезопасности» на «проведение единой госполитики в сфере обеспечения нацбезопасности». Теперь Совет безопасности может напрямую управлять рядом государственных органов, любые решения СБ будут реализовываться напрямую, без посредника в лице президента.

Почему вдруг приняли такой закон?

Конечно, никакого «вдруг» здесь нет. В Казахстане на протяжении нескольких лет проходит реформация политических институтов, а в особенности поста президента. Полномочия перераспределяются, происходит постепенный отказ от президентской республики.

Нурсултан Назарбаев сам отрекается от части полномочий, конечно, бросая взгляд в будущее. По мнению лидера государства, некое ограничение для дальнейшего развития РК необходимо. Отсюда и переход части функций президента парламенту, и становящийся неподконтрольным Совет безопасности.

Нынешний срок казахстанского лидера заканчивается уже в 2020 году. Конечно, поддержка Назарбаева народом сейчас не вызывает сомнения, но любому хорошему президенту, конечно, хочется успеть сделать для своей страны как можно больше. К тому же этим решением Казахстан подает определенный сигнал соседям.

«Сейчас ситуация, вы сами видите, как развивается в нашем регионе и в целом в мире. В этих условиях принято решение, и сенат его поддержал. Для того, чтобы дать сигнал обществу, всем соседям, что у нас в стране все стабильно, наиболее важные вопросы будут рассматриваться на Совбезе, и его возглавлять будет глава государства, который будет обладать большим авторитетом и в стране, и во всем мире», — объяснил решение министр юстиции Марат Бекетаев.

Что ждет Казахстан дальше?

Курс на большую самостоятельность республики без «ручного управления» лидера нации, скорее всего, будет продолжен. Вполне возможны и другие реформы давно сформированных органов в высших эшелонах власти. Причем Казахстан идет по своему, особому пути. Настолько широкими полномочиями Совбез или аналогичные органы еще не наделял никто.

Назарбаев еще на многие годы вперед останется не просто ключевым политиком республики, но и гарантом стабильности, процветания и безопасности РК. Лидер нации перестраивает всю систему, но остается для нее связующим звеном. Этой пожизненной «должности» президент добился не законопроектами и указами, а своей плодотворной работой и авторитетом.

«Это обсуждалось широко в обществе, это поддержано, мнение граждан учитывалось, населения нашей республики. Кто, кроме как глава государства, президент Республики Казахстан, будет возглавлять этот орган?» — ответ на риторический вопрос вице-спикера сената Бектаса Бекназарова, понятен, пожалуй, каждому казахстанцу.