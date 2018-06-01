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Лукашенко рассказал о главной угрозе миру
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Лукашенко рассказал о главной угрозе миру 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что столкновения интересов крупных держав является основной угрозой миру. Об этом сообщает «БелТА».
"Основная угроза, как я ее вижу, — столкновения интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение — это США с Китаем", — сказал Лукашенко.
Он также добавил, что «китайцы вышли в лидеры по многим направлениям», а США «естественно, не хотят терять лидирующее положение и свой монополизм в мире».
Ранее Лукашенко назвал Белоруссию «единственным безопасным коридором», который соединяет Запад и Восток.
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