Ещё
Ракетный полк Беларуси покажет себя в конце лета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зенитный ракетный полк Беларуси заступит на дежурство в конце лета 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк ВВС и войск ПВО Республики Беларусь заступит на боевое дежурство в конце лета нынешнего года. 1 июня в Островецком районе Гродненской области по случаю открытия нового военного городка командиру полка Денису Зыку вручили Боевое знамя, сообщили в пресс-службе Минобороны Республики Беларусь.
Как отметил на торжественном мероприятии министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, символично, что такое знаменательное событие проходит в год 100-летия Вооруженных сил Республики Беларусь. А 1146-й гвардейский зенитный ракетный полк — это легендарная воинская часть, история которой ведет отсчет с 1941 года.
Зенитный ракетный полк, в котором четыре батареи, заступит на дежурство в конце лета. Он возьмет под защиту воздушное пространство Республики, включая и Белорусскую АЭС, которую планируют запустить в конце 2019 года. Полк укомплектован современными образцами вооружения, в том числе и зенитным ракетным комплексом "Тор-М2", которому, по утверждению пресс-службы Минобороны Республики Беларусь, нет равных в мире.
Военный городок — совершенно новый. Здесь расположены удобные казармы, штаб, парк боевых машин, классы для занятий военнослужащих. В ближайшем времени белорусских бойцов ждет боевое крещение на полигоне Ашулук в России.
Российская Газета: последние новости
Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ Лукашенко заявил о необходимости усиления поддержки семей с детьми Делегация Казахстана ознакомилась с подготовкой персонала для БелАЭС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией75
Актрису сбросили с 19 этажа24
В крупнейшем банке грядут массовые увольнения25
У россиян отбирают сберкнижки46
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии192
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение