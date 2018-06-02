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В Евросоюзе заявили о готовности полностью ратифицировать соглашение с Арменией
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В Евросоюзе заявили о готовности полностью ратифицировать соглашение с Арменией 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 2 июня. /ТАСС/. Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение между Арменией и Европейским союзом будет полностью ратифицировано в намеченные сроки. Уверенность в этом в субботу на брифинге выразил глава дипломатической миссии ЕС в Армении Петр Свитальский.
"Можно быть уверенным, что соглашение будет ратифицировано всеми членами ЕС в нужные сроки. Некоторые страны — члены ЕС уже ратифицировали документ, а другие существенно продвинулись в этом вопросе", — напомнил он, указав, что «процесс ратификации в странах Евросоюза происходит в рамках намеченной повестки».
Ранее всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение между Арменией и ЕС ратифицировали парламенты Латвии, Литвы и Эстонии.
Европейский союз также готов помочь Армении в вопросе проведения внеочередных парламентских выборов, добавил Свитальский.
"Мы выражаем готовность содействовать правительству Армении в организации внеочередных парламентских выборов, — сказал он. — Я знаю, что Программа развития ООН (ПРООН) также склонна помочь Армении в этом вопросе". По словам Свитальского, ПРООН «готова представить техническую помощь для проведения выборов».
В 2017 году ПРООН помогла Армении в техническом плане при подготовке парламентских выборов.
С 1 июня началось временное применение соглашения Армении и ЕС. В пятницу Еврокомиссия заявила, что Брюссель и Ереван с 1 июня будут иметь рамки для регулярного политического диалога. В Еврокомиссии также подчеркнули, что с 1 июня будут применяться и те части соглашения, которые касаются торговли.
Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Армения ратифицировала документ 19 апреля 2018 года.
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