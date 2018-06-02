В Евросоюзе заявили о готовности полностью ратифицировать соглашение с Арменией

"Можно быть уверенным, что соглашение будет ратифицировано всеми членами ЕС в нужные сроки. Некоторые страны — члены ЕС уже ратифицировали документ, а другие существенно продвинулись в этом вопросе", — напомнил он, указав, что «процесс ратификации в странах Евросоюза происходит в рамках намеченной повестки».

Литвы и Эстонии. Ранее всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение между Арменией и ЕС ратифицировали парламенты Латвии

Европейский союз также готов помочь Армении в вопросе проведения внеочередных парламентских выборов, добавил Свитальский.

"Мы выражаем готовность содействовать правительству Армении в организации внеочередных парламентских выборов, — сказал он. — Я знаю, что Программа развития ООН (ПРООН) также склонна помочь Армении в этом вопросе". По словам Свитальского, ПРООН «готова представить техническую помощь для проведения выборов».

В 2017 году ПРООН помогла Армении в техническом плане при подготовке парламентских выборов.

С 1 июня началось временное применение соглашения Армении и ЕС. В пятницу Еврокомиссия заявила, что Брюссель и Ереван с 1 июня будут иметь рамки для регулярного политического диалога. В Еврокомиссии также подчеркнули, что с 1 июня будут применяться и те части соглашения, которые касаются торговли.

Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Армения ратифицировала документ 19 апреля 2018 года.