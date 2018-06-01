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Лукашенко отреагировал на вступление Украины в НАТО
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Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что придут времена, когда другие страны будут радоваться, что Украина присоединилась к Североатлантическому альянсу, а не стала бандитским государством.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Лукашенко упомянул о ситуации на Украине в контексте геополитической обстановки в регионе. По его словам, в этом вопросе есть некоторая неопределенность.
"Если Украина будет в НАТО — другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией "воевать со всеми", то это третья ситуация — еще более сложная", — заявил в пятницу президент, слова которого приводит агентство Белта.
Глава государства отметил, что говорит россиянам, "которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки". "Вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным", — считает президент.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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