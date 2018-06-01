Саркисян приготовил гамбургеры и угостил детей на празднике в Ереване

"В связи с Днем защиты детей президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне посетили благотворительную организацию «Орран» в Ереване, приняв участие в праздничном мероприятии. Чета Саркисянов приготовила гамбургеры и угостила ими малышей", — говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте.

Президент вместе с супругой разрезали праздничный торт и угостили им детей, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в гостях у Саркисяна побывали воспитанники ереванского детского сада. Маленьким гостям президент сначала показал свой кабинет, побеседовал с ними, а затем угостил детей мороженным.