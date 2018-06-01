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Саркисян приготовил гамбургеры и угостил детей на празднике в Ереване
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Саркисян приготовил гамбургеры и угостил детей на празднике в Ереване 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: ИА Regnum
ЕРЕВАН, 1 июн — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян принял в пятницу участие в акции, посвященной Международному дню защиты детей, он угостил малышей гамбургерами, которые приготовил сам, сообщила пресс-служба главы государства.
"В связи с Днем защиты детей президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне посетили благотворительную организацию «Орран» в Ереване, приняв участие в праздничном мероприятии. Чета Саркисянов приготовила гамбургеры и угостила ими малышей", — говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте.
Президент вместе с супругой разрезали праздничный торт и угостили им детей, говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в гостях у Саркисяна побывали воспитанники ереванского детского сада. Маленьким гостям президент сначала показал свой кабинет, побеседовал с ними, а затем угостил детей мороженным.
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