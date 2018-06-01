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Президент Армении назвал условие для своей отставки. Все дело в гамбургерах
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Президент Армении назвал условие для своей отставки. Все дело в гамбургерах 

360tv.ru 1 час назад
Глава Армении Армен Саркисян и его жена Нуне посетили благотворительную организацию «Орран» в честь Международного дня защиты детей. Президент пошутил, что готов покинуть свой пост, если детям не понравятся бургеры, которые он приготовил прямо в организации. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Если детям не понравится вкус, то я готов подать отставку», — в шутку заявил президент.
Президент Республики Армения Армен Саркисян вступил в должность девятого апреля. Физик и дипломат, он закончил Ереванский государственный университет и в 31 год стал преподавателем в Кембриджском университете. С 1992 года Саркисян работал послом Армении в разных странах и успел просидеть один год на должности премьер-министра — с 1996 по 1997 год.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил, что премьер‐министр Грузии Георгий Квирикашвили на фоне протестных акций не повторит армянский сценарий.
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