Президент Армении назвал условие для своей отставки. Все дело в гамбургерах

Глава Армении Армен Саркисян и его жена Нуне посетили благотворительную организацию «Орран» в честь Международного дня защиты детей. Президент пошутил, что готов покинуть свой пост, если детям не понравятся бургеры, которые он приготовил прямо в организации. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Если детям не понравится вкус, то я готов подать отставку», — в шутку заявил президент.

Президент Республики Армения Армен Саркисян вступил в должность девятого апреля. Физик и дипломат, он закончил Ереванский государственный университет и в 31 год стал преподавателем в Кембриджском университете. С 1992 года Саркисян работал послом Армении в разных странах и успел просидеть один год на должности премьер-министра — с 1996 по 1997 год.