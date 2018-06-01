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Лукашенко не видит опасности в желании Украины стать членом НАТО
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Лукашенко не видит опасности в желании Украины стать членом НАТО 

ТАСС 1 час назад
МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дальнейшие события на Украине во многом отразятся на развитии геополитической обстановки в регионе.
Об этом Лукашенко заявил в пятницу, посещая погранзаставу «Дивин» в Кобринском районе Брестской области на границе с Украиной.
"Если Украина будет в НАТО, [это] другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией «воевать со всеми», то это третья ситуация — еще более сложная", — сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БЕЛТА.
Лукашенко призвал не бояться устремлений Украины стать членом НАТО. «Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки. Вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным», — заявил президент Белоруссии.
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