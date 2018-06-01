Лукашенко не видит опасности в желании Украины стать членом НАТО

Об этом Лукашенко заявил в пятницу, посещая погранзаставу «Дивин» в Кобринском районе Брестской области на границе с Украиной.

"Если Украина будет в НАТО , [это] другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией «воевать со всеми», то это третья ситуация — еще более сложная", — сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БЕЛТА.