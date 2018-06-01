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Лукашенко предложил РФ определиться со своим присутствием на границе с Белоруссией
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Лукашенко предложил РФ определиться со своим присутствием на границе с Белоруссией 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.
По его данным, соответствующие заявления Лукашенко сделал в пятницу в ходе посещения погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе Брестской области Белоруссии.
Представители Госпогранкомитета пояснили, что у Белоруссии на границе с Россией нет постоянно дислоцированных подразделений органов погранслужбы. При этом, уточнили в погранведомстве, пограничники при поступлении информации о противоправной деятельности могут выдвигаться на местность, в том числе во взаимодействии с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности. С российской же стороны присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану госграницы, отметили в Госпогранкомитете Белоруссии.
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