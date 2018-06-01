Белоруссия сохранит поставки молочной продукции в РФ на уровне 2017 года

В начале мая аграрные ведомства Белоруссии и России согласовали все позиции прогнозных балансов взаимных поставок мясомолочной продукции на 2018 год. Документально оформить договоренности стороны надеялись в ходе визита российской делегации в Белоруссию после майских праздников.

"В целом, как и ранее анонсировалось, мы договорились о том, что поставки белорусского молока на российский рынок будут на уровне прошлого года. Это порядка 3,5 миллиона тонн в пересчете на молоко", — сказал Богданов на пресс-конференции. В частности, Белоруссия планирует экспортировать в РФ 55 тысяч тонн сухого обезжиренного молока и 17 тысяч тонн сухого цельного молока.

При этом предполагается увеличение поставок в 2018 году российской мясной и молочной продукции в Белоруссию, сказал представитель Минсельхозпрода.

"Вопрос подписания балансов, я считаю, закрыт: они уже согласованы. Подписание — это формальность. Мы договорились и слово свое держим", — сказал Богданов. Он отметил, что часть согласованных балансов стороны уже подписали в рабочем порядке, за исключением балансов поставок молока, которые были согласованы последними. При этом Богданов выразил надежду, что скоро состоится официальная торжественная церемония подписания.

Он также рассказал, что белорусская сторона направила в РФ приглашение посетить начинающуюся на следующей неделе крупную международную выставку «Белагро». «Но совершенно недавно было сформировано (в России — ред.) новое правительство. По заверению наших коллег… им сложно вырваться в командировку. Но мы надеемся, что на каком-то уровне все-таки министерство сельского хозяйства РФ будет представлено. Подписание балансов в рамках такого визита не планируется», — добавил Богданов.