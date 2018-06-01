Глава МИД Белоруссии обсудил с комиссаром ЕС развитие сотрудничества

В ходе встречи были обсуждены вопросы практического взаимодействия между Белоруссией и ЕС по различным направлениям, в том числе торговля, транспорт, энергетика, международная техническая помощь, охрана окружающей среды и стандартизация.

«Состоялся обмен мнениями о путях дальнейшего развития сотрудничества и придания ему более системного характера в контексте переговоров по приоритетам партнёрства между Беларусью и ЕС», — говорится в сообщении.

Также стороны побеседовали на тему подготовки неформальной министерской встречи в рамках «Восточного партнёрства» в Минске 21-21 июня.

Ранее министерство иностранных дел Белоруссии призвало ЕС к полной отмене ограничительных мер против Минска.