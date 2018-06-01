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Минск призвал ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли
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Минск призвал ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Белорусская сторона, озвучил сегодня на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе позицию официального Минска премьер-министр РБ Андрей Кобяков, выступает за максимальное расширение сферы применения соглашения о зоне свободной торговли услугами.
Глава белорусского кабинета министров на встрече в узком составе призвал в этой связи своих коллег ускорить подготовку соглашения Содружества о зоне свободной торговли услугами. «Белорусская сторона приветствует, что работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки, однако еще немало предстоит сделать», — отметил Кобяков.
Принципиального решения требует вопрос о расширении сферы применения соглашения, а именно на учреждение и деятельность непосредственных поставщиков услуг, а также на связанные с этим инвестиции.
Кроме того, по словам Кобякова, необходимо урегулировать отдельные аспекты в связи с участием стран СНГ в различных интеграционных объединениях и организациях — таких как ЕАЭС и ВТО. Там уже достигнуты определенные договоренности о либерализации рынка услуг.
Беларусь, сказал премьер-министр РБ, инициирует распространение зоны свободной торговли на область электронной коммерции. В первую очередь, речь идет о выстраивании безбарьерной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечении технологической совместимости и создании гибкой правовой базы для координации сотрудничества стран Содружества.
По его словам, не менее важна унификация правил и процедур регулирования государственных закупок. Несмотря на то, что соответствующие документы приняты и в СНГ, и в ЕАЭС, на практике есть проблемы с доступом на рынки, констатировал премьер-министр Беларуси.
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