Узбекистан придумал «спортивный сбор» для производителей водки и сигарет

Производители водки и сигарет с 1 июня будут платить в фонд развития при министерстве физкультуры и спорта Узбекистана сборы на развитие спорта в стране.

В соответствии с документом, производители пива будут платить 2 тыс. сумов (0,25 доллара), производители водки — 5 тыс. сумов (0,62 доллара) с одного декалитра продукции, производители табачной продукции — 1 тыс. сумов (0,12 доллара) за 1 тыс. сигарет. Фонд пополнят также средства госбюджета, спонсорские средства и другие источники. Президент Узбекистана также поручил создать в Ташкенте свободную экономическую зону «Спорт», где будут организованы совместные предприятия по производству спортивной одежды, инвентаря и оборудования.