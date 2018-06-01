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Узбекистан придумал «спортивный сбор» для производителей водки и сигарет
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Узбекистан придумал «спортивный сбор» для производителей водки и сигарет 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Производители водки и сигарет с 1 июня будут платить в фонд развития при министерстве физкультуры и спорта Узбекистана сборы на развитие спорта в стране.
В марте 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал соответствующее постановление, передает РИА «Новости».
В соответствии с документом, производители пива будут платить 2 тыс. сумов (0,25 доллара), производители водки — 5 тыс. сумов (0,62 доллара) с одного декалитра продукции, производители табачной продукции — 1 тыс. сумов (0,12 доллара) за 1 тыс. сигарет. Фонд пополнят также средства госбюджета, спонсорские средства и другие источники. Президент Узбекистана также поручил создать в Ташкенте свободную экономическую зону «Спорт», где будут организованы совместные предприятия по производству спортивной одежды, инвентаря и оборудования.
Напомним, в среду Минздрав России предложил поднять возраст покупателей табака.
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