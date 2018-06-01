Пашиняна решили выдвинуть на Нобелевскую премию

СМИ: Пашиняна могут выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может быть выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Об этом в пятницу сообщила армянская газета "Жаманак" со ссылкой на дипломатические источники.

"Такая инициатива принадлежит аккредитованным в Армении нескольким иностранным послам, к которым присоединились члены команды премьер-министра", — пишет "Жаманак".

Газета подчеркивает, что Пашинян "не только принес общественную стабильность Армении, но и может быть инициатором установления мира и толерантности в регионе".

Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года и в настоящее время является самой известной и авторитетной международной наградой в области общественно-политической и гуманитарной деятельности.