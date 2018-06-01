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Пашиняна решили выдвинуть на Нобелевскую премию
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СМИ: Пашиняна могут выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира 

ТАСС 14 минут назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян может быть выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Об этом в пятницу сообщила армянская газета "Жаманак" со ссылкой на дипломатические источники.
"Такая инициатива принадлежит аккредитованным в Армении нескольким иностранным послам, к которым присоединились члены команды премьер-министра", — пишет "Жаманак".
Газета подчеркивает, что Пашинян "не только принес общественную стабильность Армении, но и может быть инициатором установления мира и толерантности в регионе".
Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года и в настоящее время является самой известной и авторитетной международной наградой в области общественно-политической и гуманитарной деятельности.
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