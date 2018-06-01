Киргизия и Казахстан нацелены увеличить взаимный товарооборот до $1 млрд

БИШКЕК , 1 июн /ПРАЙМ/. Киргизия Казахстан нацелены в ближайшее время увеличить взаимный товарооборот до $1 млрд, заявил в пятницу премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев во время встречи со своим казахским коллегой на полях заседания Совета глав правительств СНГ в Душанбе.

"Нашими президентами была поставлена задача, нацеленная на увеличение взаимной торговли до 1 млрд долларов США. Это подталкивает нас на более тесное взаимодействие в целях создания условий для наращивания взаимного товарооборота и устранения имеющихся барьеров в торговле", — приводит слова Абылгазиева пресс-служба киргизского кабмина. Он подчеркнул, что потенциал для увеличения двустороннего товарооборота и наращивания торгово-экономических связей между двумя странами огромен.

В 2016 году объем товарооборота Казахстана и Киргизстана составил 702 млн долларов увеличившись к 2017 почти до $750 млн Глава киргизского правительства отметил, что укрепление стратегических взаимоотношений с Казахстаном «является одним из приоритетных направлений внешней политики» Киргизии. «Киргизско-казахстанские союзнические отношения обрели должный динамизм, поддерживается активный политико-экономический диалог, осуществляются контакты на всех уровнях, которые, несомненно, способствуют содержательному наполнению двустороннего партнерства», — сказал он.

Со своей стороны казахский премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что «казахская сторона готова всегда поддерживать любые инициативы, направленные на развитие и укрепление двусторонних отношений».

Главы правительств также договорились о проведении очередного, седьмого, заседания киргизско-казахстанского межправительственного совета который пройдет в этом году в Казахстане, сообщает пресс-служба.