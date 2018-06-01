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Бишкек и Астана нацелились на увеличение товарооборота на $1 млрд
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Бишкек и Астана нацелились на увеличение товарооборота на $1 млрд 

Мир24 57 минут назад
Кыргызстан и Казахстан намерены увеличить взаимный товарооборот до одного миллиарда долларов, заявил премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, его слова приводятся на сайте правительства.
Он отметил, что союзнические отношения между странами обрели «должный динамизм». Укрепление стратегических взаимоотношений с Казахстаном он назвал одним из приоритетных направлений внешней политики республики.
«Нашими президентами была поставлена задача, нацеленная на увеличение взаимной торговли до одного миллиарда долларов США. Это подталкивает нас на более тесное взаимодействие в целях создания условий для наращивания взаимного товарооборота и устранения имеющихся барьеров в торговле», — сказал Абылгазиев на встрече со своим казахстанским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым в Душанбе.
Сагинтаев со своей стороны заявил, что Казахстан всегда готов поддерживать инциативы, которые направлены на укрепление двусторонних отношений.
В пятницу в стоолице Таджикистана пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.
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