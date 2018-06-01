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Фестиваль национальных культур Беларуси проходит в Гродно
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Фестиваль национальных культур Беларуси проходит в Гродно 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — XII Республиканский фестиваль национальных культур Беларуси в пятницу проходит в Гродно, сообщает Министерство информации республики.
Участие в мероприятии, посвященном современной белорусской литературе, творческим взаимоотношениям и культурным связям между странами, принимают представители литературно-культурного сообщества Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши и Франции.
Кроме того, во время фестиваля пройдет семинар «Художественный текст в оригинале и переводе», в котором примут участие писатели, публицисты, научные исследователи, переводчики, представители издательств. Интересным обещает быть и круглый стол белорусских и зарубежных писателей «Диалог литератур — диалог культур». —0—
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