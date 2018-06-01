В Узбекистане отметили Всемирный день без табака

По данным ВОЗ, в настоящее время из 2,88 млн курильщиков в Узбекистане свыше 1,44 млн подвержены риску преждевременной смерти в связи с курением.

Узбекистан в 2012 году ратифицировал Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака.

Всемирный день без табака по решению ВОЗ отмечается ежегодно 31 мая с 1988 года. —0—