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В Узбекистане отметили Всемирный день без табака
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В Узбекистане отметили Всемирный день без табака 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Ташкент, 1 июня /Синьхуа/ — Министерство здравоохранения Узбекистана и представительство Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ в Ташкенте в четверг здесь организовали круглый стол «Разработка в Узбекистане „дорожной карты“ по борьбе с табаком».
По данным ВОЗ, в настоящее время из 2,88 млн курильщиков в Узбекистане свыше 1,44 млн подвержены риску преждевременной смерти в связи с курением.
Узбекистан в 2012 году ратифицировал Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака.
Всемирный день без табака по решению ВОЗ отмечается ежегодно 31 мая с 1988 года. —0—
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