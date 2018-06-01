В Душанбе главы правительств стран СНГ подписали 13 документов

В числе подписанных документов — соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности, соглашение об обращении с отходами электронного оборудования, соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Стороны также подписали протокол об изменениях в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Ряд документов принят в форме решений Совета. Среди них концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и план первоочередных мероприятий по ее реализации, положение о съезде учителей и работников образования государств-участников СНГ, решение о международном молодежном проекте «100 идей для СНГ».

Подписан также ряд документов, касающихся руководяших органов СНГ.