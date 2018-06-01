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В Душанбе главы правительств стран СНГ подписали 13 документов
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В Душанбе главы правительств стран СНГ подписали 13 документов 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
В числе подписанных документов — соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности, соглашение об обращении с отходами электронного оборудования, соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Стороны также подписали протокол об изменениях в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.
Ряд документов принят в форме решений Совета. Среди них концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и план первоочередных мероприятий по ее реализации, положение о съезде учителей и работников образования государств-участников СНГ, решение о международном молодежном проекте «100 идей для СНГ».
Подписан также ряд документов, касающихся руководяших органов СНГ.
В нынешней встрече приняли участие главы правительств шести из одиннадцати стран СНГ — Дмитрий Медведев от России, Андрей Кобяков от Белоруссии, Бакытжан Сагинтаев от Казахстана, Мухаммедкалый Абылзагиев от Киргизии, Абдулла Арипов от Узбекистана, а также глава таджикского правительства Кохир Расулзода, председательствующий в Совете в 2018 году.
Армению и Азербайджан представляли первые вице-премьеры — Арарат Мирзоян и Ягуб Абдулла оглы Эюбов. От Молдавии присутствовал Виктор Соочан, постпред республики при СНГ, Туркмения направила замглавы кабмина Рашида Мередова. Украина встречу проигнорировала.
Следующее заседание Совета состоится в ноябре этого года в Астане.
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