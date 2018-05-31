Эксклюзив: Казахстан обладает серьезными возможностями по экспорту экологически чистой сельскохозяйственной продукции — президент Казахстана

Астана , 31 мая / Синьхуа / — Казахстан имеет значительный аграрный потенциал и обладает серьезными возможностями по экспорту различных видов экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа.

По его словам, республика является одним из мировых производителей и экспортеров высококачественного зерна и муки. Казахстан также наращивает производство мясной и молочной продукции, растительного масла, других продовольственных товаров.

В свою очередь, Китай заинтересован в поставках качественной аграрной продукции, поэтому сотрудничество имеет взаимовыгодный и востребованный характер. Между двумя странами активно развивается торговля сельскохозяйственной продукцией, растет инвестиционное партнерство, заявил президент Казахстана.

Так, за последние пять лет товарооборот в области сельского хозяйства увеличился на 20 процентов. Благодаря нашим совместным усилиям экспорт продукции АПК из Казахстана в Китай увеличился более чем в два раза.

Вместе с тем, аграрная продукция в общем объеме казахстанского экспорта в Китай составляет пока незначительную долю. Важным направлением в деле увеличения товарооборота является работа в сфере ветеринарии и фитосанитарии, а также в области стандартов и требований к пищевой продукции. Кроме того, в Казахстане реализуется целый ряд крупных совместных инвестиционных проектов по переработке рапсового масла, молока, мяса, томатов и другой сельскохозяйственной продукции.

Глава Казахстана отметил, что необходимым условием для роста экспорта сельхозпродукции является увеличение производительности труда, использование новейших научных достижений и технологий в аграрном секторе. Углубление сотрудничества Казахстана с Китаем в области сельского хозяйства оказывает позитивное влияние на двусторонние отношения.

По словам Н. Назарбаева, между Казахстаном и Китаем расширяется не только торговое и инвестиционное сотрудничество, но и укрепляется научно-технологическое взаимодействие, активизируются контакты специалистов и ученых, происходит трансферт знаний, технологий и опыта. Реализация подхода «стабильность через совместное развитие» очень верно отражает экономические интересы двух стран. —0—