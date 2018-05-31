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«Швабе» развивает и выводит на новый уровень связи со странами СНГ
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«Швабе» развивает и выводит на новый уровень связи со странами СНГ 

РИА Новости 50 минут назад
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Участие в Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX, которая прошла в Астане — серьезный шаг на пути укрепления позиций на внешних рынках, заявил заместитель генерального директора холдинга «Швабе» по ГОЗ, ВТС и взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Жидков.
По сообщению пресс-службы «Швабе», холдинг на выставке представлял Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ), который продемонстрировал оптико-электронные средства для авиации, бронетанковой техники и стрелкового оружия.
"Участие в выставке такого масштаба — серьезный шаг на пути укрепления позиций на внешних рынках. Для нас это особенно важно, поскольку «Швабе» сегодня активно развивает и выводит на новый уровень связи со странами СНГ и в частности — ОДКБ, куда, помимо России, входят Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Белоруссия", — сказал Жидков.
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