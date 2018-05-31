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Политолог: Назарбаев не планирует готовить преемника
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Политолог: Назарбаев не планирует готовить преемника 

Национальная Служба Новостей 57 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Андрей Грозин в эфире НСН прокомментировал назначение президента Казахстана на должность главы Совбеза.
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил законопроект о Совете безопасности, который закрепляет право за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым пожизненно возглавлять Совбез. Как сообщает РИА Новости, этот законопроект позволяет Совету безопасности координировать проведение единой государственной политики. Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.
Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин рассказал НСН об интересующих мировую общественность вопросах.
«При действующем президенте, по моему личному мнению, преемника в республике не будет. Всевозможные разговоры о смене власти, которые, конечно же, были неизбежны, воспринимались населением республики негативно. Но в последние полтора года такие мысли стали более частыми, предметными, и это уже текущая повестка дня в республике. Растет интерес, и появляются вопросы — когда вместо Назарбаева появится другой человек, что будет дальше и как? Сумеет ли казахстанская элита, люди, которые принимают решения, эффективно решить вопросы престолонаследия? Насколько она будет способна сохранить преемственность внутреннего и внешнего политического курса? Весь интерес к сегодняшнему Казахстану связан с оценками возможности республики реализовать относительно беспроблемный сценарий передачи власти», — подчеркнул он.
Институт СНГ: Казахстану грозит «пожизненный» Назарбаев В июле 2018 года Нурсултану Назарбаеву исполнится 78 лет. Он занимает пост президента Казахстана с декабря 1991 года и является рекордсменом по нахождению во власти среди постсоветских стран.
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