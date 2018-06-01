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Участники протестов в Грузии потребовали отставки правительства
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Участники протестов в Грузии потребовали отставки правительства 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Александр Имедашвили/РИА «Новости»
В Тбилиси участники протестов, которые проводят митинг у здания правительства страны, потребовали от кабинета министров уйти в отставку, передает "Грузия. Online".
На портале приводится информация об участниках «многотысячного митинга». Отмечается, что протестующие также призвали президента страны Георгия Маргвелашвили принять участие в митинге.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси сотни протестующих идут к зданию парламента. Отмечалось, что причиной протестов стало убийство молодого человека в центре грузинской столицы во время потасовки в декабре 2017 года. Протестующие заявляют, что расследование убийства было необъективным, а прокуратура покрывает одного из участников инцидента, который приходится сыном бывшему сотруднику ведомства.
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