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Беларусь будет финансировать ВС в соответствии с оборонной стратегией
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Беларусь будет финансировать ВС в соответствии с оборонной стратегией 

Российская Газета 2 часа назад
Миролюбивый характер внешней политики Беларуси не допускает «попусту бряцанья оружием» и тем более втягивания в гонку вооружений, дал понять Александр Лукашенко, подводя итоги прошедшей проверки вооруженных сил республики, передает БЕЛТА.
Однако складывающаяся военно-политическая обстановка в мире требует от национальной армии «эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы» и «не позволяет в настоящее время выстраивать другие пропорции финансирования государственных расходов», подчеркнул белорусский руководитель на совещании в Минске.
В содержание и перевооружение армии государство вкладывает существенные средства. Войска оснащаются современными видами боевой техники, экипировкой и средствами управления, напомнил президент. «И впредь на безопасность тратить будем столько, сколько нужно. Кормить надо своих солдат», — заявил он.
Лукашенко также добавил, что о проверке боеготовности армии общество и зарубежные партнеры были своевременно информированы. Маневры, отметил он, по приказу главнокомандующего «проводятся внезапно для того, чтобы выявить истинное состояние тех или иных процессов в ВС».
В связи с этим на совещание вынесен комплекс вопросов по обстановке во всех родах войск и проблемным аспектам управления. Президент назвал вооруженные силы РБ «одним из основных инструментов государства по обеспечению военной безопасности». Они должны, по его словам, «эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. И это важнейшее требование», — подчеркнул белорусский лидер.
Он также обратил внимание на тот факт, что вкладываемые в армию деньги должны давать реальный рост ее боевых возможностей и повышать обороноспособность страны. «Недопустимо, чтобы дорогостоящее оружие использовалось не в полную силу, а тем более приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров. Задача стоит не просто сохранить или увеличить военный потенциал армии, но и рационально его применять», — заявил президент.
Поясняя свою позицию, он добавил, что речь идет не только о военных расходах. К одним из ключевых элементов боеспособности ВС главнокомандующий отнес «готовность к мобилизации и обучению войск, особенно офицеров». Без солдата, офицера и генерала «никакое оружие не поможет. Им еще надо уметь пользоваться».
По мнению Лукашенко, именно на эти аспекты необходимо обратить основное внимание при проверке вооруженных сил, которая уже вскрыла «множество различных недостатков», почти все из которых «абсолютно субъективного характера». Речь идет «о формализме, безалаберности и банальной неорганизованности», что «неприемлемо и недопустимо».
Обращаясь к армейскому активу страны, президент еще раз подчеркнул, что в современных условиях «расслабляться нельзя», потому что подобное состояние ведет к «головотяпству и безответственности, которые дорого обходятся государству и народу».
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