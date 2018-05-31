За Назарбаевым закрепили пожизненный пост

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За Назарбаевым закрепили право пожизненно возглавлять Совбез Казахстана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрил законопроект о Совете безопасности, который, в частности, закрепляет право за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым пожизненно возглавлять Совбез, передаёт корреспондент РИА Новости.
В феврале министр юстиции Марат Бекетаев заявлял журналистам, что законодательное закрепление пожизненного права первого президента Казахстана Назарбаева возглавлять Совбез вытекает из проведенной в стране конституционной реформы и является фактором укрепления стабильности.
"Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя", — говорится в заключении комитета сената (верхней палаты) парламента Казахстана по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
Кроме этого, законопроект наделяет Совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.
Состав Совета безопасности предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совета безопасности.
Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.
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