За Назарбаевым закрепили пожизненный пост

За Назарбаевым закрепили право пожизненно возглавлять Совбез Казахстана

В феврале министр юстиции Марат Бекетаев заявлял журналистам, что законодательное закрепление пожизненного права первого президента Казахстана Назарбаева возглавлять Совбез вытекает из проведенной в стране конституционной реформы и является фактором укрепления стабильности.

"Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя", — говорится в заключении комитета сената (верхней палаты) парламента Казахстана по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Кроме этого, законопроект наделяет Совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

Состав Совета безопасности предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совета безопасности.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.