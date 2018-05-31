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Назарбаев пожизненно возглавил совбез Казахстана
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Назарбаев пожизненно возглавил совбез Казахстана 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Парламент Казахстана принял закон о праве Назарбаева пожизненно возглавлять совет безопасности республики, сообщает ТАСС.
"Первому президенту Республики Казахстан в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять совет безопасности в качестве председателя", — заключил комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената.
Совбез будет координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана. «В целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов республики на международной арене», — пояснил министр юстиции Марат Бекетаев.
При этом особо отмечается, что в законе совет безопасности Казахстана наделяется статусом координирующего конституционного органа, ранее он был консультативно-совещательной структурой.
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