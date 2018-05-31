Назарбаев пожизненно возглавил совбез Казахстана

Парламент Казахстана принял закон о праве Назарбаева пожизненно возглавлять совет безопасности республики, сообщает ТАСС

Совбез будет координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана. «В целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов республики на международной арене», — пояснил министр юстиции Марат Бекетаев.

При этом особо отмечается, что в законе совет безопасности Казахстана наделяется статусом координирующего конституционного органа, ранее он был консультативно-совещательной структурой.